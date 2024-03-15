Переселенцам планируют предоставлять субсидии на аренду жилья

В Минсоцполитики разработали новый инструмент для поддержки ВПЛ - субсидии на аренду жилья. Ожидается, что инициатива заработает в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Разработали новый инструмент поддержки ВПЛ - субсидию на аренду жилья - и планируем реализовать пилотный проект в течение двух лет", — говорится в сообщении.

Размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, на Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.

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Размер субсидии будет зависеть от количества человек в семье, которая арендует жилье, доходов домохозяйства и способности оплачивать аренду самостоятельно.

"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия. Сейчас проект решения о такой помощи согласовывается внутри правительства", — продолжили в пресс-службе.

Ожидается, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки.

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