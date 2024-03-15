По итогам недели цены на нефть должны вырасти почти на 4% из-за новых прогнозов по спросу

Цены на нефть немного снизились в пятницу, но по итогам недели, скорее всего, вырастут почти на 4%. Этому поспособствуют прогнозы Международного энергетического агентства по повышению спроса на нефть в 2024 году, сокращение запасов в США и дроновые атаки на российские НПЗ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть Brent снизились на 38 центов или 0,4% до 85,04 долларов за баррель, после того, как в четверг впервые с ноября превысили отметку в 85 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI снизилась в цене на 35 центов или 0,4% до 80,91 доллара за баррель.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) в четвертый раз с ноября повысило прогноз по спросу на нефть в 2024 году, поскольку атаки хуситов нарушают судоходство в Красном море.

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Спрос на мировую нефть вырастет до 1,3 миллиона баррелей в день в 2024 году, сообщило МЭА в своем последнем отчете, что на 110 тысяч баррелей в день больше, чем в прошлом месяце. Агентство прогнозирует незначительный дефицит предложения в этом году после того, как члены ОПЕК+ решили продолжить сокращение добычи, по сравнению с профицитом ранее.

Аналитики ANZ также отметили, что ожидается рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов в США.

"Нефтеперерабатывающие заводы возобновляют работу после остановки мощностей в январе из-за зимних морозов. Маржа нефтепереработки в Европе также растет", — написали они в своем отчете в пятницу.

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Рост на этой неделе произошел несмотря на то, что доллар США укрепляется самыми быстрыми темпами за восемь недель. Сильный доллар делает нефть дороже для пользователей других валют.

Также ценообразованию на этой неделе способствовали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые вызвали пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в одной из самых серьезных атак на энергетический сектор России за последние месяцы.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в США неожиданно сократились, поскольку нефтеперерабатывающие заводы нарастили переработку, а запасы бензина упали из-за роста спроса.

Со стороны спроса центральный банк Китая оставил учетную ставку без изменений, поскольку власти продолжают отдавать приоритет валютной стабильности на фоне неопределенности относительно сроков ожидаемого снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.