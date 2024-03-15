Nissan рассматривает возможность партнерства с конкурирующей Honda по электромобилям - Reuters

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Автопроизводитель Nissan Motor рассматривает возможность делового партнерства с Honda Motor по ключевым компонентам для электромобилей, чтобы сократить расходы на производство.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Отмечается, что потенциальное партнерство с внутренним конкурентом Honda поможет Nissan увеличить масштабы, что имеет решающее значение для японских автопроизводителей, поскольку они сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайской BYD, Tesla и других производителей элекрокаров.

Источники рассказали, что Nissan и Honda еще официально не начали переговоры, а сфера партнерства не определена.

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Другой источник сообщил, что идея сотрудничества возникла между руководителями компаний.

Nissan рассматривает возможность партнерства с Honda по ключевым запчастям для электромобилей, а также "kei car" - компактных автомобилей, которые меньше и менее мощные, чем обычные автомобили, в основном созданные для внутреннего рынка.

Партнерство может распространиться на зарубежные предприятия, но это повлияет на существующее сотрудничество Honda с General Motors.

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Источник в Honda сообщил, что потенциальное партнерство с Nissan является одной из многих возможностей, которые компания рассматривает, но есть много планов, которые нужно отсортировать, чтобы она продолжила новое заключение.

Экономическая правда