Курс валют на 15 марта: гривня отыгрывает после резкого падения
На 15 марта Национальный банк укрепил курс гривни к доллару и евро.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,92 - 38,29 грн против котировок в 37,85 - 38,72 грн накануне.
На это же время "черный" курс евро составлял 42,31- 42,56 грн против курса 42,35 - 42,55 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 38,6854 грн, евро - 42,2870 грн (накануне доллар - 38,7878 грн, евро - 42,4183 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США - 38,45 - 38,95 грн (курс на 14 марта - 38,5 - 39,0 грн);
- Евро - 42,0 - 42,7 грн (курс на 14 марта - 42,0 - 42,7 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 38,25 - 38,85 грн:
- Ощадбанк - 38,3 - 38,84 грн;
- Укрэксимбанк - 38,4 - 38,99 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,91 грн за доллар, в Ощаде - 38,8 грн, monobank - 38,9 грн.
Экономическая правда