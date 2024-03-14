Фонд гарантирования выставляет на продажу активы банков-банкротов на более чем 3 миллиарда

1 апреля состоится аукцион по продаже пула активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. В состав лота входят права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с предприятиями перерабатывающей промышленности, а также дебиторская задолженность этих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Общая сумма задолженности по выставляемым на продажу активам составляет более 3,2 млрд грн. Начальная цена лота – 294,1 млн. грн.

В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлено, в частности:

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жилой дом со дворовыми зданиями и сооружениями, общей площадью 45,8 кв. м в пгт. Золотой поток Тернопольской области.

со дворовыми зданиями и сооружениями, общей площадью 45,8 кв. м в пгт. Золотой поток Тернопольской области. коммерческая недвижимость: нежилые здания и сооружения общей площадью 9 570,6 кв. м и здание бывшего заводоуправления 1332,3 кв. м в г. Сумы; нежилые помещения, помещение склада, блок инженерного обеспечения, цех ватина в г. Покров Днепропетровской области, общей площадью 4 452 кв. м; цех по производству керамических изделий в г. Дружковка Донецкой области, общей площадью 665 кв. м с земельным участком 0,0827 га; пункт приема металлолома, общей площадью 1 103,1 кв. м в пгт. Липовая Сумской области; здания и сооружения общей площадью 120,6 кв.м. в г. Глухов Сумской областиі; участок, общей площадью 458,5 кв. м в г. Конотоп; нежилые здания, административно-бытовое здание, трансформаторная подстанция, здание щитовой общей площадью 1 273,7 кв. м в Черниговской области.

имущественные права: Право на получение в собственность нежилого здания деревообрабатывающего цеха готовностью 90%, общей площадью 352 кв. м в пгт. Большой Бычков, Закарпатской области.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона, то есть цена лота будет постепенно снижаться до того момента, пока не появится покупатель, готовый его купить.