Все разделы
Укр / Рус

Фонд гарантирования выставляет на продажу активы банков-банкротов на более чем 3 миллиарда

Четверг, 14 марта 2024, 16:15 - Артур Крыжный

1 апреля состоится аукцион по продаже пула активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. В состав лота входят права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с предприятиями перерабатывающей промышленности, а также дебиторская задолженность этих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Общая сумма задолженности по выставляемым на продажу активам составляет более 3,2 млрд грн. Начальная цена лота – 294,1 млн. грн.

В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлено, в частности:

Реклама:
  • жилой дом со дворовыми зданиями и сооружениями, общей площадью 45,8 кв. м в пгт. Золотой поток Тернопольской области.
  • коммерческая недвижимость:
    • нежилые здания и сооружения общей площадью 9 570,6 кв. м и здание бывшего заводоуправления 1332,3 кв. м в г. Сумы;
    • нежилые помещения, помещение склада, блок инженерного обеспечения, цех ватина в г. Покров Днепропетровской области, общей площадью 4 452 кв. м;
    • цех по производству керамических изделий в г. Дружковка Донецкой области, общей площадью 665 кв. м с земельным участком 0,0827 га;
    • пункт приема металлолома, общей площадью 1 103,1 кв. м в пгт. Липовая Сумской области;
    • здания и сооружения общей площадью 120,6 кв.м. в г. Глухов Сумской областиі;
    • участок, общей площадью 458,5 кв. м в г. Конотоп;
    • нежилые здания, административно-бытовое здание, трансформаторная подстанция, здание щитовой общей площадью 1 273,7 кв. м в Черниговской области.
  • имущественные права: Право на получение в собственность нежилого здания деревообрабатывающего цеха готовностью 90%, общей площадью 352 кв. м в пгт. Большой Бычков, Закарпатской области.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона, то есть цена лота будет постепенно снижаться до того момента, пока не появится покупатель, готовый его купить.

ФГИУ
Реклама:
Материалы по теме
Фонд гарантирования выставляет на продажу отраслевой пул кредитов за более чем 70 миллионов 11 марта 2024, 12:45
Япония заинтересована в инвестициях в украинскую титановую отрасль 8 марта 2024, 17:40
Фонд госимущества объявил аукцион по продаже Ганнопольского спиртзавода 28 февраля 2024, 18:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте