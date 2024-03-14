Завышали цены в разы: в 2021-2022 годах граждане недополучили более 200 тысяч средств реабилитации

В 2021-2022 годах граждане недополучили более 200 тысяч средств реабилитации, но выделенные средства были использованы полностью. В то же время, цены на импортные компоненты для протезирования завышали в разы.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"В 2021-2022 годах граждане недополучили более 200 тысяч средств реабилитации - при этом средства госбюджета на сумму свыше 3 млрд грн использованы полностью", — отметил заместитель председателя Счетной Андрей Майснер.

По словам Майснера, действующая нормативно-правовая база по обеспечению лиц с инвалидностью временными средствами реабилитации противоречива и требует нормирования целого ряда вопросов. А в редких случаях она имеет откровенную антисоциальную направленность.

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Заместитель председателя Счетной палаты обратил внимание, в частности, на проблему ценообразования импортных компонентов для протезирования. Их часто закупали через посредников, которые завышали цены в разы по сравнению с задекларированной на таможне стоимостью.

"Такая ситуация обусловлена действующим механизмом формирования предельной стоимости, что создает предпосылки для оплаты средствами госбюджета импортных компонентов по цене, значительно выше цен производителей и официальных импортеров", — говорится в сообщении.

Также Андрей Майснер обратил внимание на факты предоставления предприятиями-производителями в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью недостоверной информации о фактической дате обеспечения граждан техническими средствами реабилитации.

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Министр социальной политики Оксана Жолнович, ведомству которой направлялись рекомендации, согласилась с выводами Счетной палаты о необходимости усиления контроля за обеспечением средствами реабилитации и их качеством. Также она сообщила, что Министерство уменьшило свое влияние на рынок реабилитационных средств, в частности, убрало большое количество рабочих групп.

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