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Американская технокомпания Chegg сокращает почти половину украинской команды

Четверг, 14 марта 2024, 14:55 - Артур Крыжный

Chegg, американская образовательная платформа для студентов, увольняет своих специалистов, в том числе и сотрудников из Украины. Причина сокращений – падение акций компании.

Об этом сообщает издание dou.ua со ссылкой на источник.

"На днях стало известно о сокращении из-за падения акций компании. В Украине уволят 10 человек. Говорят, что без компенсаций, дают месяц, чтобы найти новую работу", — отметил источник.

По словам источника, команда Chegg в Украине объединяла ориентировочно 25 человек, работавших через аутстаф и прямые контракты. Половина команды – разработчики, были также специалисты на позициях HR, QA, DevOps и Support.

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