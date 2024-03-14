Цены на вторичке в Украине ощутимо выросли за последние полгода: исключение - Харьков

По данным ЛУН за последние 6 месяцев стоимость жилья на вторичном рынке Украины ощутимо выросла - в среднем на 8%.

Об этом говорится в пресс-релизе компании в распоряжении ЭП.

Медиана однокомнатной в феврале во Львове составляет 60 тысяч долларов, что на 7% больше полугода назад, двухкомнатной 91 тысячу долларов (+12% за полгода) трехкомнатной 110 тысяч долларов (+6% за полгода).

Вторичка в Киеве также немного подросла и в феврале медиана стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 68 тысяч долларов, двухкомнатной – 85 тысяч долларов. Медиана реальной стоимости проданных квартир составляет 55 тысяч долларов для однокомнатной и 75 тысяч долларов для двухкомнатной.

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В Одессе цены на вторник тоже выросли. Медиана однокомнатной – 40 тысяч долларов (+11% за последние пол года), двухкомнатной – 58 тысяч долларов (+5% за последние пол года), трехкомнатной – 80 тысяч долларов (+6% за последние пол года).

В Днепре похожая ситуация:

1-комнатные - 38 тысяч долларов (+10% за полгода).

2-комнатные - 52 тысячи долларов (+8% за полгода).

3-комнатные - 71 тысяча долларов (9% за полгода).

Харьков единственный среди городов миллионников, где вторичка стала дешевле.

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