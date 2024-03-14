ЕБРР предоставляет "ПриватБанку" лимит торгового финансирования в 25 миллионов долларов

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет лимит торгового финансирования в 25 млн. долларов "ПриватБанка" для обеспечения бесперебойной торговли с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"Продовольственная безопасность и торговля являются приоритетными секторами в Украине для ЕБРР, который с 2022 года инвестировал 4 млрд евро в украинскую экономику. ЕБРР расширяет сотрудничество с "ПриватБанком", крупнейшим системно важным банком в Украине, открытием лимита торгового финансирования $25. будет способствовать дальнейшему развитию направления торгового финансирования в "ПриватБанке" - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что открытие лимита торгового финансирования для "ПриватБанка" является еще одним свидетельством важной роли ЕБРР в обеспечении бесперебойной торговли с Украиной. Поддержка торговых операций необходима не только для движения критически важных товаров, но и для поступления средств в украинскую экономику.

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