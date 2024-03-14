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Без света более 400 населенных пунктов: есть повреждения облэнерго в 4 областях

Четверг, 14 марта 2024, 11:40 - Артур Крыжный

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 401 населенный пункт. Зафиксированы повреждения в облэнерго 4 областей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В Сумской области из-за артобстрела со стороны границы с Россией и атаки дронов обесточены 3 населенных пункта. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью. Также в течение суток зафиксированы повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Черниговской областей", — говорится в сообщении.

Из-за погодных условий частично обесточены 2 населенных пункта в Днепропетровской области. Из-за технологических неполадок есть обесточивание в Запорожской области.

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энергетика электроэнергия
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