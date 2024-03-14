Курс валют на 14 марта: доллар в банках достиг 39 гривен

На 14 марта Национальный банк продолжил снижение курса гривни к доллару и евро, средний курс доллара в банках достиг 39 гривень.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua

На 09:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,68 - 38,88 грн против котировок в 37,49 - 38,88 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,41- 42,71 грн против курса 42,36 - 42,45 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,7878 грн, евро - 42,4183 грн (накануне доллар - 38,4924 грн, евро - 42,0414 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,5 - 39,0 грн (курс на 13 марта - 38,3 - 38,8 грн);

Евро - 42,0 - 42,7 грн (курс на 13 марта - 41,82 - 42,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,35 - 38,95 грн:

Ощадбанк - 38,3 - 38,84 грн;

Укрэксимбанк - 38,4 - 38,99 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,91 грн за доллар, в Ощаде - 38,84 грн, monobank - 38,9 грн.

Экономическая правда