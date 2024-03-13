Путин отменил "национализацию" российских активов Danone

Президент РФ Владимир Путин отменил передачу российских активов Danone во временное управление Росимущества. С чем это связано - в указе не сообщается.

Об этом пишет Forbes Russia.

В июле 2023 года Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества - ранее компании анонсировали продажу своих активов в РФ.

После этого новым гендиректором АО "Данон Россия" стал заместитель председателя правительства Чечни - министр сельского хозяйства республики Ибрагим (Якуб) Закриев, который является племянником Рамзана Кадырова.

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В ноябре 2023 года глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил введение временного управления в компаниях из "недружественных" стран исключительными обстоятельствами.

По его словам, речь шла о несоблюдении обязательств, в том числе социальных, и нарушении российского законодательства.

В конце июля 2023 года Danone сообщила, что списала российский бизнес со своего баланса. Сумма обесцененных средств составила около 200 млн евро, еще около 500 млн евро составит неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро, заявили в компании.

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Напомним:

В феврале Financial Times сообщила, что российскую часть бизнеса Danone, которая была захвачена в 2023 году по приказу Путина, планируют продать бизнесмену, связанному с властью в Чечне, который приближен к Кремлю.

Сообщалось, что французская компания Danone собирается продать Life & Nutrition российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.

Мингазов был назначен в совет директоров Life & Nutrition этим летом вскоре после того, как Кремль передал контроль над бизнесом Якубу Закриеву, 33-летнему племяннику Кадырова, в ответ на западные санкции.

Экономическая правда