WhatsApp ограничивает возможность делать скриншоты фотографии профиля
Мессенджер WhatsApp для усиления конфиденциальности пользователя внедряет блокировку скриншотов для фотографий профиля.
Об этом сообщает AndroidPolice.
Отмечается, что пока Meta, которой принадлежит WhatsApp, еще не объявила о запуске этой функции официально, но уже тестирует ее на сервере.
Уже сейчас некоторые пользователи не могут сделать скриншот изображения своих контактов в WhatsApp в последней стабильной версии программы. WhatsApp выдает ошибку, сообщая об ограничении программы.
Добавляется, что блокировка скриншотов для изображений на экране включена по умолчанию и ее невозможно отключить. Вероятно, это может измениться, когда WhatsApp объявит об этой функции публично.
Учитывая рост количества мошенников в WhatsApp, блокировка скриншотов изображений профиля является положительным изменением, поскольку оно будет включено по умолчанию, это должно немедленно принести пользу большинству пользователей платформы.
Напомним:
Мессенджер WhatsApp тестирует платформу обмена мгновенными сообщениями для Android, которая позволяет пользователям легко делиться файлами с людьми поблизости без необходимости вводить номер телефона.