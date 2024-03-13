Крупнейшая государственная судоходная компания Украины получит набсовет
У "Украинского Дунайского пароходства" - крупнейшей государственной судоходной компании Украины - впервые появится наблюдательный совет.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании Дмитрий Москаленко.
"Получили приказ Министерства [инфраструктуры] по его формированию", - написал Москаленко.
Он добавил, что двух членов наблюдательного совета УДП, как представителей государства, назначит министерство. Еще трое будут отобраны по результатам открытого конкурса с привлечением профессионального консультанта.
"У членов наблюдательного совета должны быть разные компетенции (экспертиза в транспортной отрасли, правовой сфере и т.д.). Важно, чтобы они не только осуществлять независимый контроль и мониторинг, но и на основе собственного опыта и контактов, способствовали развитию компании и привлечению инвестиций.
Надеюсь, наблюдательный совет станет частью нашей команды единомышленников и поможет превратить УДП в сильную и современную компанию с большим будущим. Ведь показатели эффективности работы предприятия являются одновременно показателями качества работы наблюдательного совета", - отметил Москаленко.
Экономическая правда