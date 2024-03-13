Крупнейшая государственная судоходная компания Украины получит набсовет

фото: удп

У "Украинского Дунайского пароходства" - крупнейшей государственной судоходной компании Украины - впервые появится наблюдательный совет.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании Дмитрий Москаленко.

"Получили приказ Министерства [инфраструктуры] по его формированию", - написал Москаленко.

Он добавил, что двух членов наблюдательного совета УДП, как представителей государства, назначит министерство. Еще трое будут отобраны по результатам открытого конкурса с привлечением профессионального консультанта.

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"У членов наблюдательного совета должны быть разные компетенции (экспертиза в транспортной отрасли, правовой сфере и т.д.). Важно, чтобы они не только осуществлять независимый контроль и мониторинг, но и на основе собственного опыта и контактов, способствовали развитию компании и привлечению инвестиций.

Надеюсь, наблюдательный совет станет частью нашей команды единомышленников и поможет превратить УДП в сильную и современную компанию с большим будущим. Ведь показатели эффективности работы предприятия являются одновременно показателями качества работы наблюдательного совета", - отметил Москаленко.

Экономическая правда

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