Spotify тестирует полнометражные музыкальные видео в приложении

getty images

Стриминговый сервис Spotify запускает полнометражные музыкальные видео в ограниченной бета-версии для премиум-подписчиков, выходя на арену, на которой YouTube доминировал в течение почти двух десятилетий.

Об этом пишет Reuters.

Музыкальные видео будут доступны для премиум-пользователей в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции, Бразилии, Колумбии, Филиппинах, Индонезии и Кении в бета-версии, стартующей в среду.

Новый план Spotify имеет целью достичь 1 миллиарда пользователей к 2030 году, но компания сталкивается с конкуренцией со стороны Apple Music и YouTube, который позволяет пользователям бесплатно смотреть музыкальные видеоклипы.

Реклама:

По словам представителей компании, Spotify будет включать "ограниченный каталог музыкальных видеоклипов, в том числе хиты таких мировых исполнителей, как Эд Ширан".

В феврале агентство сообщало, что количество премиум-подписчиков Spotify, на которых приходится большая часть доходов компании, в четвертом квартале выросло на 15%, до 236 млн, превысив прогнозы в 235,1 млн.

Тогда же компания прогнозировала, что в текущем квартале количество премиум-подписчиков достигнет 239 миллионов, что выше прогноза в 238,3 миллиона.

Реклама:

В марте 2023 года Spotify представила новую функцию "Клипы" - вертикальные видеоролики продолжительностью менее 30 секунд, которые загружаются непосредственно на Spotify для исполнителей. Кроме того, компания расширила свои сервисы, добавив подкасты и аудиокниги, чтобы привлечь больше пользователей.

Экономическая правда