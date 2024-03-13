Spotify тестирует полнометражные музыкальные видео в приложении
Стриминговый сервис Spotify запускает полнометражные музыкальные видео в ограниченной бета-версии для премиум-подписчиков, выходя на арену, на которой YouTube доминировал в течение почти двух десятилетий.
Об этом пишет Reuters.
Музыкальные видео будут доступны для премиум-пользователей в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции, Бразилии, Колумбии, Филиппинах, Индонезии и Кении в бета-версии, стартующей в среду.
Новый план Spotify имеет целью достичь 1 миллиарда пользователей к 2030 году, но компания сталкивается с конкуренцией со стороны Apple Music и YouTube, который позволяет пользователям бесплатно смотреть музыкальные видеоклипы.
По словам представителей компании, Spotify будет включать "ограниченный каталог музыкальных видеоклипов, в том числе хиты таких мировых исполнителей, как Эд Ширан".
В феврале агентство сообщало, что количество премиум-подписчиков Spotify, на которых приходится большая часть доходов компании, в четвертом квартале выросло на 15%, до 236 млн, превысив прогнозы в 235,1 млн.
Тогда же компания прогнозировала, что в текущем квартале количество премиум-подписчиков достигнет 239 миллионов, что выше прогноза в 238,3 миллиона.
В марте 2023 года Spotify представила новую функцию "Клипы" - вертикальные видеоролики продолжительностью менее 30 секунд, которые загружаются непосредственно на Spotify для исполнителей. Кроме того, компания расширила свои сервисы, добавив подкасты и аудиокниги, чтобы привлечь больше пользователей.
Экономическая правда