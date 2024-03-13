Фонд госимущества продал активов за день более чем на 20 миллионов

Вчера состоялось пять онлайн-аукционов по малой приватизации. Из объявленной суммарной стоимости активов - 10,8 млн гривен, финальная выросла до 20,58 млн гривен без НДС.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

"12 марта состоялись пять онлайн-аукционов по малой приватизации. За право собственности на активы соревновались 43 участника. С объявленной суммарной стоимости активов - 10,8 миллиона грн, финальная выросла до 20,58 миллиона грн без НДС", — говорится в сообщении.

Вчера был продан единый имущественный комплекс ГП "Опытный завод Института импульсных процессов и технологий Национальной академии наук Украины", профилакторий, мойка и автомобили.

Реклама: