Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа

Введение европейского углеродного тарифа СВАМ может привести к миллиардному дефициту бюджета Украины.

Об этом предупредил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, пишет РБК.

По словам Каленкова, украинские предприятия не имеют возможности модернизировать производство и внедрить новые технологии, чтобы соответствовать экологическим стандартам ЕС. Это связано с высокими рисками инвестиций в Украину во время войны.

"Война привела к тому, что инвестировать в Украину практически сейчас невозможно. Введение СВАМ для Украины на общих основаниях принесет дыры в бюджетах в десятки миллиардов гривен", — пояснил эксперт.

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Каленков призвал украинское правительство начать переговоры с Еврокомиссией об отсрочке действия СВАМ для Украины. По его словам, это поможет избежать потерь в поступлениях и валютной выручки.

"Правильным решением, наверное, было бы нашему правительству разговаривать с Еврокомиссией о том, чтобы к Украине как стране, которая сейчас стоит на пороге Евросоюза, применялись особые правила", - подчеркнул Каленков.

Экотариф должен заработать для Украины в 2026 году.

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