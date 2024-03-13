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Более 2000 медицинских учреждений получили доступ к быстрому интернету

Среда, 13 марта 2024, 13:30 - Артур Крыжный

В Украине уже 2058 медицинских учреждений имеют доступ к скоростному интернету и необходимые средства для его использования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Министерство здравоохранения при активной поддержке Министерства цифровой трансформации работает над обеспечением цифровой безбарьерности. Так, сейчас уже 2058 медицинских учреждений Украины имеют возможность пользоваться скоростным интернетом и средствами доступа к нему", - говорится в сообщении.

Расширение интернет-сети облегчает доступ пациентов к цифровым сервисам, в частности, дает возможность людям, особенно тем, которые проживают в сельской местности, присоединиться к государственной программе "Доступные лекарства".

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