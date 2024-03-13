Украина избавилась от зависимости от РФ в ядерной отрасли - Энергоатом

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Несмотря на полномасштабную войну, Украина избавилась от зависимости от российских технологий и ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на слова президента компании Петра Котина.

"Мы завершили этот процесс и уже не зависим от российских технологий и топлива из России. Они всегда использовали свои поставки, чтобы оказывать на нас давление и шантажировать", — заявил Петр Котин.

Напомним:

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В пятницу, 8 марта, на Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.