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Украина избавилась от зависимости от РФ в ядерной отрасли - Энергоатом

Среда, 13 марта 2024, 12:20 - Артур Крыжный
 
Getty Images

Несмотря на полномасштабную войну, Украина избавилась от зависимости от российских технологий и ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на слова президента компании Петра Котина.

"Мы завершили этот процесс и уже не зависим от российских технологий и топлива из России. Они всегда использовали свои поставки, чтобы оказывать на нас давление и шантажировать", — заявил Петр Котин.

Напомним:

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В пятницу, 8 марта, на Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.

энергетика АЭС Энергоатом
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