Цены на нефть выросли из-за ожиданий высокого спроса в США

Цены на нефть выросли из-за ожиданий высокого мирового спроса, в частности в Соединенных Штатах. Даже несмотря на немного устойчивую инфляцию в США, это не существенно повлияло на ожидания относительно возможного снижения ставок Федеральной резервной системой уже в ближайшее время.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть Brent выросли на 28 центов, или на 0,3%, до 82,20 долларов за баррель. На нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США - на 28 центов, или на 0,4%, до 77,84 доллара за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) подтвердила свой прогноз относительно высокого роста мирового спроса на нефть на 2,25 миллиона баррелей в день в 2024 году и на 1,85 млн баррелей в день в 2025 году, а также повысила прогноз экономического роста на этот год.

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Еще одним свидетельством здорового спроса является то, что по данным источников рынка, которые ссылаются на показатели Американского института нефти, запасы сырой нефти и топлива в США на прошлой неделе сократились.

Аналитики считают, что Федеральная резервная система США может начать снижать ставки летом, несмотря на то, что цены на потребительские товары в США в феврале выросли достаточно сильно из-за подорожания бензина и аренды жилья, что свидетельствует об определенной устойчивости инфляции. Снижение ставок способствует спросу на нефть.

"Рисковая среда осталась в основном невозмутимой, опираясь на твердую веру в то, что текущего рыночного ценообразования на снижение ставок только в июне будет достаточно", - сказал стратег рынка в IG Яп Джун Ронг.

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Он также отметил, что неожиданное снижение запасов сырой нефти в США и сильные прогнозы роста от ОПЕК также поддержали цены.

В аналитической записке для клиентов аналитики Capital Economics заявили, что они все еще прогнозируют, что ФРС начнет смягчать политику "ближе к июню".