Все больше украинцев регулярно донатят – исследование Deloitte

92% украинцев донатят на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий, что на 2 п.п. больше, чем в 2022 году.

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от "Делойт" в Украине.

При этом 33% опрошенных делают это систематически, что на 13 п.п. больше, чем в 2022 году.

По данным исследования, более чем вдвое выросло количество соотечественников, которые донатят регулярно, находясь за границей - с 17% до 38%.

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При этом абсолютное большинство потребителей (70%) продолжает бойкотировать производителей товаров/продавцов, которые не покинули рынок страны-агрессора.

"Украинцы больше всего доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег. Их поддерживают более 75% опрошенных, а средняя сумма доната составляет 147 гривен.

Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды, такие как "Вернись живым", фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова), на них донатят почти 71% респондентов. На государственные сборы (такие как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения - более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 грн", - говорится в сообщении.

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Опрос украинцев, который лег в основу исследования, проводился с 13 по 28 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1000 жителей Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются смартфонами. Опрос охватил все регионы Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Для сбора данных использовался количественный метод - онлайн-опрос по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины.

Экономическая правда