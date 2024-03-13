Курс валют на 13 марта: доллар и евро продолжают расти в цене

На 13 марта Национальный банк снова ослабил официальную гривню, доллар и евро в банках соответственно продолжают дорожать.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,05 - 38,85 грн против котировок в 37,74 - 38,80 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,31- 42,70 грн против курса 42,18 - 42,44 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,4924 грн, евро - 42,0414 грн (накануне доллар - 38,3825 грн, евро - 41,9559 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,3 - 38,8 грн (курс на 12 марта - 38,2 - 38,7 грн);

Евро - 41,82 - 42,5 грн (курс на 12 марта - 41,7 - 42,35 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,2 - 38,8 грн:

Ощадбанк - 38,3 - 38,84 грн;

Укрэксимбанк - 38,15 - 38,75 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,76 грн за доллар, в Ощаде - 38,8 грн, monobank - 38,75 грн.

Экономическая правда