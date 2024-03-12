Годовая инфляция в США ускорилась: дорожает бензин и жилье

Годовая инфляция в США ускорилась до 3,2% в феврале по сравнению с 3,1% в январе. Более высокие цены на бензин ускорили инфляцию в феврале больше, чем ожидалось.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные Министерства труда США.

"Согласно последнему индексу потребительских цен, более высокие цены на бензоколонках ускорили инфляцию в феврале больше, чем ожидалось.

Однако инфляция замедлилась в других ключевых сферах, таких как продукты питания и жилье, что стало позитивной новостью как для Федерального резерва, так и для потребителей", - пишет CNN.

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В целом, в феврале годовая инфляция выросла на 3,2% против 3,1% в январе, что превысило ожидания экономистов.

"Инфляция похожа на бобслейную трассу, она спускается вниз со многими поворотами", - написал во вторник профессор экономики и финансов Университета Лойолы Меримаунт и главный экономист SS Economics Сонг Вон Сон.

В феврале инфляция выросла из-за резкого повышения цен на бензин и дальнейшего стабильного роста стоимости жилья. Вместе эти две категории вызвали 60% месячного роста.

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Кроме бензина, в число категорий, где наблюдался наибольший скачок цен, вошли одежда для девочек (рост на 6,8%), яйца (5,8%) и тарифы авиакомпаний (3,6%).

В годовом исчислении цены на продукты питания замедлились до 2,2%, самого низкого уровня с мая 2021 года.

Экономическая правда