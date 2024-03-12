За границей из-за войны почти 5 миллионов украинцев: значительная часть может не вернуться
На конец января 2024 года за границей из-за войны находится 4,9 млн украинцев. От 1,4 до 2,3 млн человек могут остаться за пределами Украины.
Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).
"На конец января 2024 года за границей из-за войны находится 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство беженцев - это женщины (наибольшая доля - женщин в возрасте 35-44 лет - 13%) и дети", — говорится в сообщении.
По состоянию на январь 2024 года, наибольшая доля украинских беженцев в Европе находится в Германии (30%) и Польше (22%). Вне стран Европы, крупнейшими странами по количеству принятых с начала полномасштабного вторжения украинцев – США (280 тыс. человек), Великобритания (253,2 тыс.) и Канада (210,2 тыс.).
Отмечается, что многие страны постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале полномасштабного вторжения.
По расчетам ЦЭС, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.
ЦЭС также предоставила рекомендации, которые могут стимулировать украинцев вернуться:
- сотрудничество со странами ЕС по возвращению украинцев после войны;
- быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов;
- помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов на время восстановления;
- развитие государственно-частного партнерства;
- увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за рубежом через дипломатические представительства;
- упрощение реинтеграции детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы;
- обеспечение украинским беженцам возможности свободного перемещения и выбора места жительства, аналогично правам граждан Европейского Союза.