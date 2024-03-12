За границей из-за войны почти 5 миллионов украинцев: значительная часть может не вернуться

На конец января 2024 года за границей из-за войны находится 4,9 млн украинцев. От 1,4 до 2,3 млн человек могут остаться за пределами Украины.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).

"На конец января 2024 года за границей из-за войны находится 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство беженцев - это женщины (наибольшая доля - женщин в возрасте 35-44 лет - 13%) и дети", — говорится в сообщении.

По состоянию на январь 2024 года, наибольшая доля украинских беженцев в Европе находится в Германии (30%) и Польше (22%). Вне стран Европы, крупнейшими странами по количеству принятых с начала полномасштабного вторжения украинцев – США (280 тыс. человек), Великобритания (253,2 тыс.) и Канада (210,2 тыс.).

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Отмечается, что многие страны постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале полномасштабного вторжения.

По расчетам ЦЭС, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.

ЦЭС также предоставила рекомендации, которые могут стимулировать украинцев вернуться:

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