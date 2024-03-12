НКЦБФР планирует запуск биржевых торгов биотопливом и агропродукцией

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), совместно с Госэнергоэффективности, работает над внедрением биржевых торгов биотопливом и рассматривает возможность запуска пилотных торгов агропродукцией.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил член НКЦБФР Арсен Ильин.

"Это будет дополнительный вклад в энергонезависимость... Надеюсь, результат будет, но объем рынка здесь средний", - сказал Ильин.

По его словам, по объемам значительно больший потенциал имеет агропродукция.

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"Но, откровенно скажу, что рынок этот достаточно сложный, потому что, кроме самой торговли, есть еще вопрос контроля поставок", - добавил он.

Ильин отметил, что нужно убедиться, что поставляется именно то, что было в контракте, и эта процедура гораздо сложнее, чем можно представить.

"Также есть опрос логистики, потому что самая большая проблема сейчас - не просто продать что-либо, а обеспечить логистику. И также понимаем, что есть еще дополнительные вопросы безопасности в войну больших складов чего-то, например зерна", - добавил член НКЦБФР.

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По его словам, план по организации биржевых торгов агропродукцией - "постепенно двигаться".

"Точно могу сказать, что что-то вроде пилота хотим сделать", - пояснил он.

Комментируя планы по созданию рынка выбросов согласно требованиям ЕС, Ильин сказал, что НКЦБФР участвует в соответствующем проекте Минприроды, но он пока "немного поставлен на паузу", потому что его внедрение будет давлением на производителей, на их себестоимость.

"Поэтому торговля выбросами - это важно и должно быть сделано, как и в других европейских странах, но сейчас на этапе выживания и борьбы нам нужно сначала думать о тех продуктах, которые позволяют нашей экономике работать", - сказал он.

Экономическая правда