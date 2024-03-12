ЕС единодушно поддержал второй срок Георгиевой на посту главы МВФ

Министр финансов Европейского Союза поддержал Кристалину Георгиеву на второй срок на посту главы Международного валютного фонда.

Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, передает Bloomberg.

По его словам, поддержка среди стран-членов была единодушной.

"В прошлую пятницу Кристалина Георгиева выразила готовность фактически возглавлять МВФ на второй срок, если она будет иметь достаточную поддержку среди членов. Сегодня я очень рад объявить, что все европейские страны-члены фактически выразили такую поддержку", - сказал он.

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Нынешний пятилетний срок полномочий Георгиевой истекает в сентябре.

"Я думаю, что Кристалина продемонстрировала сильное лидерство в течение последних нескольких лет, особенно во время беспрецедентных кризисов, и что она также оказала поддержку всем членам", - сказал Ван Петегем.

Директор-распорядитель МВФ официально назначается исполнительным советом учреждения, который состоит из 24 человек, избранных странами-членами. Европейцы принято выбирать главу МВФ, а США могут решать, кто будет возглавлять Всемирный банк. Оба учреждения расположены в Вашингтоне.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована во втором пятилетнем сроке на посту главы мирового кредитора и готова обеспечить достаточную поддержку среди стран-членов.