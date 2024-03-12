Экспорт российской нефти по морю увеличился до самого высокого за год уровня: доходы РФ растут

Морской экспорт российской нефти резко возрос до самого высокого уровня в этом году. Средний доход за четыре недели вырос, увеличившись примерно на 50 миллионов долларов, до 1,66 миллиарда долларов за неделю.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рост на 590 000 баррелей в день за неделю до 10 марта произошел вскоре после того, как Москва подтвердила свою преданность усилиям ОПЕК+ предотвратить глобальный избыток нефти и поддерживать высокие цены путем ограничения добычи.

Недельные объемы экспорта на 420 000 баррелей в день превышают обязательства России перед своими партнерами за первый квартал, а средний показатель за четыре недели превышает цель на 80 000 баррелей в день.

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В течение второго квартала Кремль планирует отказаться от экспортных квот в пользу ограничения добычи. В прошлом месяце соблюдение страной своего текущего обещания по сокращению добычи нефти снизилось после того, как в начале года оно составляло почти 100%.

Общая стоимость экспортируемой сырой нефти выросла до самого высокого показателя с октября, достигнув 1,86 миллиарда долларов США за семидневный период, несмотря на международный режим санкций, призванный ограничить возможности президента Владимира Путина финансировать войну в Украине, которая уже длится третий год.

На прошлой неделе в тихоокеанском порту Козьмино было загружено одиннадцать танкеров. Это всего на один меньше, чем рекордное количество, зафиксированное за неделю до 4 февраля, и на пять больше, чем при поражении операций на прошлой неделе.

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Отдельно, отгрузка нефти марки Sokol из Де-Кастри, расположенной на 700 миль к северу, вернулась к почти нормальному уровню. Шаттловые танкеры осуществляют прямые поставки на китайские нефтеперерабатывающие заводы, а не перегружают грузы на другие суда для доставки.

Поставки на индийские заводы остаются незначительными: 10,5 миллиона баррелей до сих пор находятся на танкерах, которые простаивают в Восточно-Китайском море или стоят на якоре у китайских портов.

Общая стоимость экспорта российской нефти выросла с пересмотренного показателя в 1,53 миллиарда долларов США за предыдущую неделю. Средний доход за четыре недели также немного вырос, увеличившись примерно на 50 миллионов долларов до 1,66 миллиарда долларов в неделю.