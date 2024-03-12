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Минобороны объявило о закупке пикапов на более чем 200 миллионов

Вторник, 12 марта 2024, 14:55 - Артур Крыжный
 
Getty Images

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны объявило в системе Prozorro отбор поставщиков для закупки 154 автомобилей типа Pick-Up. Ожидаемая стоимость – 206,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Общая ожидаемая стоимость – 206,5 миллионов гривен (с НДС). Срок поставки: до 90 календарных дней со дня подписания дополнительного соглашения о взятии бюджетных обязательств.

Закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения.

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Минобороны
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Экономическая правда
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