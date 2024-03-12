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На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Вторник, 12 марта 2024, 12:51 - Анастасия Жарикова

С 13 марта на станции метро "Крещатик" Киевского метрополитена заработает еще один вестибюль.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", передает пресс-служба КГГА.

Восстанавливает работу вестибюль, выходящий к ул. Институтской. Институтской. Работать он будет с 05:37 до 22:33. Выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35. 

В то же время выход к ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

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"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на вход открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие", - добавили в КГГА.

Экономическая правда

метрополитен
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