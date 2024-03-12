НКЭК упростила процедуру смены мобильного оператора с сохранением номера
Вторник, 12 марта 2024, 12:05 -
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи одобрила изменения в порядок предоставления услуг переноса номеров при переходе к другому мобильному оператору.
Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.
Отмечается, что услугой переноса мобильного номера с полным его сохранением при переходе к другому мобильному оператору - Mobile Number Portability (MNP), в Украине воспользовалось около 4,5 тыс абонентов.
В НКЭК для улучшения доступности услуги предложили ряд изменений в порядок предоставления MNP, а именно:
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- запрет накладывать ограничения на абонентов относительно возможности получения ими услуги переноса номера, в том числе путем предоставления любых дополнительных услуг, которые изменяют, усложняют или делают невозможным получение услуги для абонента;
- сокращение сообщения о звонке на перенесенный номер путем предоставления только звукового сигнала (зуммера) - без голосового сообщения о том, что вы звоните на перенесенный в сеть другого оператора номер;
- предоставление НКЭК права принимать оперативные решения о приостановлении предоставления услуги в случае кибератак, аварий.
Добавляется, что подать предложения и замечания можно до 18 марта 2024 года.
Экономическая правда
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