12 марта в российском городе Кстово в Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) из-за атаки дронов.

Об этом сообщает Defence Express.

В то же время российское пропагандистское информационное агентство ТАСС со ссылкой на ведомство компании "Лукойл" сообщило, что работу технологической установки на предприятии прекратили "в связи с инцидентом". Но позже информагенство написало, что новость об остановке работы НПЗ опубликовали по ошибке. То есть пока неможилво установить, функционирует ли нефтяной завод в России.

Аатка происходило около 05:30 по мисецвому времени, тогда дроны попали в одну из установок переработки нефти, которая является "ключевой" в технологических процессах завода.

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Губернатор области Глеб Никитин в своем телеграм-канале заявлял, что объект топливно-энергетического комплекса загорелся в результате атаки беспилотников. По его словам, в результате никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, которые тушат огонь.

По информации Defence Express, завод перерабатывал 5% нефти всероссийского объема.

Экономическая правда.

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