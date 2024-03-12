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Экспорт российского дизтоплива упал до трехмесячного минимума

Вторник, 12 марта 2024, 11:55 - Артур Крыжный

На прошлой неделе объемы поставок дизтоплива и газойля через российские порты составили 858 тыс. тонн. Это минимальный показатель с начала декабря прошлого года.

Об этом сообщает enkorr.

Отгрузки дистиллятов сокращаются третью неделю подряд на фоне многочисленных атак российских нефтеперерабатывающих объектов в течение января и февраля:

  • 21 января был атакован газоперерабатывающий комплекс "Новатек Усть-Луга", расположенный в Финском заливе. Производство газойля здесь было возобновлено только три недели спустя, 11 февраля.
  • 25 января была поражена первичная установка переработки нефти на Туапсинском НПЗ "Роснефти".
  • Февральская серия атак началась с волгоградского НПЗ "Лукойла", на котором 3 февраля была выведена из строя установка первичной переработки нефти.
  • 9 февраля повреждения разной степени получили мощности Ильского и Афипского НПЗ, оба расположены в Краснодарском крае.

В прошлом месяце крупнейший дизельный терминал в Приморске сократил экспорт с 2,21 млн. тонн до 1,72 млн. тонн. В марте, согласно данным оператора терминала, запланированные объемы поставок дизтоплива составляют 1,85 млн тонн. Но вероятно "Транснефть" скорректирует мартовские отгрузки через "Приморск" в сторону уменьшения после атаки БпЛА на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", подключенный к северной ветке дизельного продуктопровода.

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