Цены на нефть немного выросли на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли во вторник, 12 марта, из-за постоянной геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В то же время рост был ограничен ожиданиями более слабого спроса и увеличения поставок от производителей за пределами ОПЕК.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы нефти Brent выросли на 37 центов, или 0,4%, до 82,58 долларов за баррель. Цена на американскую нефть WTI выросла на 27 центов, или 0,3%, до 78,20 долларов за баррель.

Хотя война между Израилем и палестинской группой ХАМАС не привела к значительным перебоям с поставкой нефти, поддерживаемые Ираном хусты Йемена с ноября атакуют корабли в Красном море и Аденском заливе.

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В понедельник авиаудары, приписывающие коалиции США и Британии, поразили портовые города и небольшие города на западе Йемена. Во вторник хуситы заявили, что они нанесли ракетный удар по цели, которую они назвали американским кораблем в Красном море.

Однако рост цен сдерживают прогнозы более слабого спроса и увеличение поставок от производителей за пределами ОПЕК.

Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что поставка нефти вырастет до рекордного уровня около 103,8 миллионов баррелей в день, почти полностью на средства производителей за пределами ОПЕК и их союзников (ОПЕК+), включая США, Бразилию и Гайану.

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