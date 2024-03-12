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Курс валют на 12 марта: гривня продолжает терять в цене

Вторник, 12 марта 2024, 10:35 - Анастасия Жарикова

На 12 марта Национальный банк резко ослабил гривню к доллару и евро, также гривня подешевела на "черном рынке" и в банках.

Об этом говорится в данных  minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,02 - 38,59 грн против котировок в 37,76 - 38,52 грн накануне. 

На это же время "черный" курс евро составлял 42,12- 42,31 грн против курса 42,07 - 42,24 грн за евро накануне. 

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,3825 грн, евро - 41,9559 грн (накануне доллар - 38,1410 грн, евро - 41,6957 грн). 

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США - 38,2 - 38,7 грн (курс на 11 марта - 38,0 - 38,55 грн);
  • Евро - 41,7 - 42,35 грн (курс на 11 марта - 41,6 - 42,22 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 38,0 - 38,6 грн:
  • Ощадбанк - 38,1 - 38,65 грн;
  • Укрэксимбанк - 38,15 - 38,75 грн. 

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,61 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, monobank - 38,6 грн. 

Экономическая правда

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