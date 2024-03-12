Курс валют на 12 марта: гривня продолжает терять в цене

На 12 марта Национальный банк резко ослабил гривню к доллару и евро, также гривня подешевела на "черном рынке" и в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,02 - 38,59 грн против котировок в 37,76 - 38,52 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,12- 42,31 грн против курса 42,07 - 42,24 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,3825 грн, евро - 41,9559 грн (накануне доллар - 38,1410 грн, евро - 41,6957 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,2 - 38,7 грн (курс на 11 марта - 38,0 - 38,55 грн);

Евро - 41,7 - 42,35 грн (курс на 11 марта - 41,6 - 42,22 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,0 - 38,6 грн:

Ощадбанк - 38,1 - 38,65 грн;

Укрэксимбанк - 38,15 - 38,75 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,61 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, monobank - 38,6 грн.

Экономическая правда