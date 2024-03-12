Восстановление украинской научной инфраструктуры будет стоить 1,3 миллиарда долларов - ЮНЕСКО

Стоимость восстановления украинской государственной научной инфраструктуры, которая была разрушена в ходе вторжения России, составляет более 1,26 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствует исследование Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает Укринформ.

"Согласно новому исследованию, опубликованному сегодня ЮНЕСКО и Малой академией наук Украины, за последние два года было повреждено или разрушено 1 443 здания, принадлежащих 177 научным учреждениям. Восстановление этих зданий будет стоить более 1,21 млрд долл. Из них 980,5 млн долларов - только для университетов, поскольку они понесли наибольшие потери", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадала научная инфраструктура Харьковской области, а наибольшие убытки понесли Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (116,5 млн долл. США) и Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова (104,1 млн долл. США).

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В исследовании отмечается, что значительная часть оборудования была уничтожена или похищена. Повреждено более 750 единиц научно-технического оборудования, из которых 643 единицы не подлежат восстановлению. Общая стоимость восстановления исследовательского оборудования оценивается в 45,9 млн долл.

"Временная оккупация территорий российскими войсками также имеет значительное влияние: 18 научных институтов были вынуждены переехать, некоторые из них проводили исследования местного биоразнообразия и экологии, которые не могут продолжаться дистанционно", - говорится в сообщении.

Было указано на то, что особое беспокойство вызывает ситуация вокруг Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, расположенного вблизи Запорожья. Оборудование для мониторинга состояния ядерной промышленности было похищено или уничтожено, в том числе уникальная радиологическая лаборатория, которая контролирует уровень радиации.

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Также из-за войны значительно сократилось финансирование науки в Украине. По данным Института статистики ЮНЕСКО, валовые внутренние расходы на исследования и разработки в период с 2021 по 2022 год сократились на 38,5% - с 2,019 млрд долл до 1,242 млрд долл.

Экономическая правда