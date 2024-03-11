"Укрнефтебурение" получит более миллиарда чистой прибыли за 2023 год, что меньше предыдущей оценки

По итогам 2023 года ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" получит 1,1 млрд грн чистой прибыли, что меньше предыдущих ожиданий в 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления Олега Мальчика.

"Мы планировали чистую прибыль до 1,5 млрд грн. Но из-за аннулирования спецразрешения и остановки этот показатель упадет ориентировочно до 1,1 млрд грн", — рассказал Олег Мальчик, уточнив, что это предварительные данные.

По его словам, с начала года и до момента фактического перехода компании под управление "Укрнафты" (12 июля 2023 г.) прибыль составила 186 млн грн. За период с июля по декабрь 2023 удалось получить прибыль объемом 905 млн грн. Это с учетом того, что весь декабрь в прошлом году компания не вела добычи.

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Несмотря на то, что компания и до перехода под государственное управление была прибыльной, во время аудита финансовой отчетности было найдено 18 млрд грн дебиторской задолженности, которая имела признаки безнадежной.

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