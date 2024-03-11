Украина хочет конфисковать имущество производителя российских "Искандеров" и "Кинжалов"

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать имущество российской компании, занимающейся производством ракет "Искандер" и "Кинжал".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Так, согласно пункту 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", ведомство хочет применить санкцию к акционерному обществу "НПК "Конструкторское бюро машиностроения", которая предусматривает взыскание в пользу государства активов физических и юридических лиц.

Согласно публичной информации, эта компания ответственна за разработку ракет "Искандер" и "Кинжал".

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Третьими лицами будут заявлены:

акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы";

государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";

общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Фотоприбор".

Минюст пояснил, что акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" является предприятием в РФ, разрабатывающим и производящим военную технику, в частности, высокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные и зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы по заказу Министерства обороны.

Ведомство уточнило, что это усиливает военный потенциал Российской Федерации, которая привлекает указанную военную технику при осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

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