На прошлой неделе банки выдали льготных кредитов почти на 2 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 431 льготный кредит на общую сумму 1,7 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики - 315 кредитов на 780 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За время действия военного положения в Украине выдано 48 015 доступных кредитов на общую сумму 193 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 35 794 кредиты на 98 млрд грн), из которых по состоянию на 11 марта текущего года:

14,83 млрд грн – на инвестиционные цели;

8,70 млрд грн – как антикризисные кредиты;

3,72 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

36,72 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,58 млрд грн – на антивоенные цели.

Всего с момента старта программы подписано 82 837 кредитных договоров на общую сумму 282,6 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 56 270 договоров на 124,6 млрд гривен.

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