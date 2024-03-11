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На прошлой неделе банки выдали льготных кредитов почти на 2 миллиарда

Понедельник, 11 марта 2024, 17:50 - Артур Крыжный

За прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 431 льготный кредит на общую сумму 1,7 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики - 315 кредитов на 780 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За время действия военного положения в Украине выдано 48 015 доступных кредитов на общую сумму 193 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 35 794 кредиты на 98 млрд грн), из которых по состоянию на 11 марта текущего года:

  • 14,83 млрд грн – на инвестиционные цели;
  • 8,70 млрд грн – как антикризисные кредиты;
  • 3,72 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 36,72 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 57,58 млрд грн – на антивоенные цели.

Всего с момента старта программы подписано 82 837 кредитных договоров на общую сумму 282,6 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 56 270 договоров на 124,6 млрд гривен.

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