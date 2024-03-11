ChatGPT в день тратит более чем в 17 тысяч раз больше электроэнергии, чем среднее домохозяйство США

Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT от OpenAI, вероятно, тратит более полумиллиона киловатт-часов электроэнергии, чтобы ответить на около 200 миллионов запросов в день.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на New Yorker.

Издание указывает, что среднее домохозяйство США ежедневно потребляет около 29 киловатт-часов. Если разделить количество электроэнергии, которую ChatGPT использует в день, на количество, которое потребляет среднее домохозяйство, то получается, что ChatGPT использует более чем в 17 тысяч раз больше электроэнергии.

Если генеративный ИИ будет использоваться и дальше, он может тратить значительно больше.

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Например, если бы Google интегрировал генеративную технологию искусственного интеллекта в каждый поиск, это бы потребляло около 29 миллиардов киловатт-часов в год, свидетельствуют подсчеты специалиста по обработке данных Национального банка Нидерландов Алекса де Фриса.

По данным The New Yorker, это больше электроэнергии, чем потребляют за год такие страны, как Кения, Гватемала и Хорватия.

"Искусственный интеллект просто очень энергоемкий. Каждый из этих серверов искусственного интеллекта уже может потреблять столько же электроэнергии, сколько более дюжины домохозяйств Великобритании вместе взятых. Поэтому цифры очень быстро складываются", - сказал де Фрис в комментарии Business Insider.

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Тем не менее, оценить, сколько электроэнергии потребляет развивающаяся индустрия искусственного интеллекта, трудно точно определить. Существуют значительные различия в том, как работают большие модели искусственного интеллекта, и крупные технологические компании, которые были движущей силой бума, не совсем открыто относились к своему использованию энергии.

В своей статье Де Фрис подсчитал, что к 2027 году весь сектор искусственного интеллекта будет потреблять от 85 до 134 тераватт-часов (миллиард киловатт-часов) в год.

Экономическая правда