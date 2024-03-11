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Благодаря ремонтам в энергетике Украина увеличила объемы экспорта электроэнергии

Понедельник, 11 марта 2024, 14:00 - Артур Крыжный
 
Getty Images

В феврале Украина продала соседям 64 тысячи МВт-ч электроэнергии, а всего за 6 дней марта - 57 тысяч МВт-ч. Это стало возможным благодаря ремонтной кампании, во время которой в энергосистему было добавлено 3 ГВт генерирующих мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Украины Светланы Гринчук.

"За более 120 дней отопительного сезона мы только 8 раз обращалась за так называемой аварийной помощью, когда экстренно получали электроэнергию от стран-соседей. В то же время 12 раз мы оказывали такую помощь", - сказала она.

Благодаря увеличению мощностей генерации в энергосистеме фиксируется профицит электроэнергии. Это позволяет нарастить объемы экспорта - сейчас страна передает электроэнергию в 5 стран.

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Экономическая правда
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