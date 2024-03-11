Фонд гарантирования выставляет на продажу отраслевой пул кредитов за более чем 70 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу отраслевой пул кредитов с общей задолженностью по активам 715,5 млн грн. Стартовая цена лота составляет 70,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"27 марта 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже пула активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, сформированного по так называемому "отраслевому подходу". В состав выставленного на торги лота GL43N1025772 вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, и дебиторская задолженность субъектов хозяйствования, находящихся на балансе АО "МЕГАБАНК", ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" и АО "БАНК СИЧ", — говорится в сообщении.

В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлено, в частности:

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зерно пшеницы, кукурузы, подсолнечника общим объемом более 53 000 тонн с местом для хранения в Харьковской обл;

металлолом, арматура, трубы, балки и др. находящиеся в Харьковской обл;

финансовое поручительство.

Стартовая цена лота - 70,4 млн грн.