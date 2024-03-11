Все разделы
Укр / Рус

На помощь переселенцам в марте в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов

Понедельник, 11 марта 2024, 12:15 - Артур Крыжный

В Министерстве социальной политики ожидают, что помощь на проживание в марте в Украине получат около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. На выплаты для них в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, пишет "Укринформ".

Так, в ведомстве отмечают, что в январе 2024 года помощь на проживание получали 2,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

В Минсоцполитики ожидают, что ориентировочно 1,5 миллиона человек будут получать помощь. В марте на их поддержку будет выделено около 4 миллиардов гривен.

Реклама:
Минсоцполитики
Реклама:
Материалы по теме
В Украине меняют правила выплат ВПЛ: какие изменения 17 февраля 2024, 11:49
У государства есть резерв, который позволит своевременно осуществлять соцвыплаты – Жолнович 25 января 2024, 09:23
Размер индексации пенсий в 2024 году рассчитают в феврале - Минсоцполитики 10 января 2024, 11:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте