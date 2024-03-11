На помощь переселенцам в марте в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов

В Министерстве социальной политики ожидают, что помощь на проживание в марте в Украине получат около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. На выплаты для них в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, пишет "Укринформ".

Так, в ведомстве отмечают, что в январе 2024 года помощь на проживание получали 2,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

В Минсоцполитики ожидают, что ориентировочно 1,5 миллиона человек будут получать помощь. В марте на их поддержку будет выделено около 4 миллиардов гривен.

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