Без электричества остаются почти 400 населенных пунктов, есть новые повреждения в 8 областях
Понедельник, 11 марта 2024, 11:40 -
Без света остаются 386 населенных пунктов, есть новые повреждения облэнерго в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 386 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей", — говорится в сообщении.
Из-за технологических нарушений есть обесточивание в Донецкой, Закарпатской, Днепропетровской, Сумской областях.
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