В Украине из-за профицита электроэнергии снова ограничивали "зеленую" генерацию – Минэнерго

Из-за профицита электроэнергии НЭК "Укрэнерго" 10 марта снова применил ограничения генерации из возобновляемой энергетики (ВИЭ) мощностью 2226 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Отмечается, что из-за благоприятных погодных условий и активного производства электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера "Укрэнерго" 10 марта снова применялось ограничение генерации ВИЭ с 9:31 до 16:30 мощностью 2226 МВт.

Сейчас дефицита электроэнергии не предвидится. В аварийный ремонт выведен блок ТЭС. В резерве - 10 блоков и 2 корпуса теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

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Кроме того, из-за отключения оборудования на подстанции 110 кВ на Львовщине обесточились бытовые потребители одного населенного пункта.

На Запорожской АЭС резервная линия 330 кВ, которая питала станцию, остается обесточенной. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Добавляется, что 11 марта прогнозируется импорт электроэнергии - 2553 МВт-ч. Также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 5298 МВт-ч.

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Экономическая правда.