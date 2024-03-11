Цены на нефть продолжают снижение из-за опасений относительно спроса в Китае

Цены на нефть в понедельник продолжили снижение, которое началось на прошлой неделе, из-за опасений относительно слабого спроса в Китае. Впрочем, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и вокруг России ограничивает падение цен.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 12 центов, или на 0,2%, до 81,96 доллара за баррель, а на американскую нефть WTI упали на 21 цент, или на 0,2%, до 77,8 доллара за баррель.

Оба показателя снизились на прошлой неделе: Brent упал на 1,8%, а WTI - на 2,5%. Причиной падения стали негативные экономические данные из Китая, свидетельствующие о снижении спроса в стране, которая является крупнейшим импортером сырой нефти в мире.

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"Опасения относительно слабого спроса в Китае перевесили решение ОПЕК+ продолжить сокращение добычи", - заявил президент NS Trading, подразделения Nissan Securities Хироюки Кикукава. Он также добавил, что неоднозначные сигналы по занятости в США побудили некоторых трейдеров скорректировать свои позиции.

"Однако снижение цен будет ограничено ростом геополитических рисков. Существует вероятность того, что перемирие между ХАМАС и Израилем не будет достигнуто, а конфликт может расшириться на Россию и ее соседей", — сказал он.