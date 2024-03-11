Без продления соглашения о транспортном безвизе с ЕС Украине будет трудно выжить – Кубраков

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Без продления действия соглашения о либерализации грузовых автоперевозок с ЕС, которое должно закончиться в конце июня 2024 года, Украина понесет значительные экономические потери.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина.

По его словам, транспортный безвиз с ЕС будет продлен, как это случилось в июне 2023 года. Продление транспортного безвиза позволит сохранить отмену необходимости получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

"Без этого нам будет сложно выжить. Я думаю, все это прекрасно понимают. Напомню, что у Украины подписано соглашение о либерализации именно с ЕС, а не с отдельными странами. И хотя мы слышим иногда дискуссии о возвращении к разрешительной системе, но на это никто не пойдет - ни Украина, ни Европейский Союз", - отметил Кубраков.

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Ранее Еврокомиссия также предложила изменения в это соглашение, а именно:

сделать обязательным наличие документов о том, что транспортный оператор должным образом уполномочен на осуществление международных перевозок, и что эти перевозки осуществляется в соответствии с Соглашением;

сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что перевозка непосредственно связана с транзитной или двусторонней операцией, как это требуется в соответствии с Соглашением;

усилить соблюдение операторами автомобильных перевозок обязательств, связанных с борьбой с мошенничеством или подделкой документов водителя и правонарушений, связанных с безопасностью дорожного движения (такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии);

добавить новый предупредительный пункт: если национальный рынок автомобильных перевозок в определенной географической зоне видит серьезные нарушения, которые могут быть связаны с Соглашением, его действие может быть приостановлено в этой географической зоне.

Напомним:

Украина и Европейский Союз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых автоперевозок до 30 июня 2024 года.

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