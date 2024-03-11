Курс валют на 11 марта: официальная гривня ослабла на начало недели

На 11 марта Нацбанк несколько ослабил гривню относительно доллара и евро, курсы на "черном рынке" стабильные ко дню накануне.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,33 - 38,49 грн против котировок в 37,37 - 38,48 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,04- 42,20 грн против курса 41,98 - 42,19 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,1410 грн, евро - 41,6957 грн (на 8 марта доллар - 38,0836 грн, евро - 41,4883 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,0 - 38,55 грн (курс на 8 марта - 38,05 - 38,53 грн);

Евро - 41,6 - 42,2 грн (курс на 8 марта - 41,4 - 42,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,95 - 38,55 грн:

Ощадбанк - 38,10 - 38,65 грн;

Укрэксимбанк - 38,1 - 38,7 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, monobank - 38,45 грн.

Экономическая правда