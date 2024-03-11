Россияне попали в элеватор "Укрлендфарминга" на Днепропетровщине
Понедельник, 11 марта 2024, 09:00 -
Россияне вечером 9 марта нанесли ракетный удар по производственным объектам группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В результате атаки пострадал 58-летний мужчина, работник предприятия. Также полностью разрушены производственные объекты нашего предприятия, а именно инфраструктура элеватора.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.
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Масштабы разрушений и сумма ущерба сейчас оценивают представители правоохранительных органов.
Экономическая правда
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