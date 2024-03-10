Аудиторы в прошлом году предупредили злоупотреблений почти на 20 миллиардов

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По результатам проверок в 2023 году Государственной аудиторской службе удалось предупредить бюджетных финансовых потерь почти на 20 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ).

"По результатам 12,2 тыс. мониторингов закупок (а это более 90% от всех мероприятий Госаудитслужбы), общая стоимость которых составила 188 млрд грн, выявлены нарушения стоимостью 92 млрд грн. Специалистам Службы удалось предотвратить расходование почти на 20 млрд грн", — говорится в сообщении.

В целом объем охваченных в 2023 году аудиторским контролем финансовых и материальных ресурсов составил 1,8 трлн грн, что в 1,4 раза больше, чем в предыдущий период.

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В то же время отмечается, что суммы выявленных нарушений, которые привели к потерям, выросли более чем вдвое: со 100 млрд грн в 2022 году до 211 млрд грн - в 2023 году.