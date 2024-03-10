Aramco увеличила выплаты до 31 млрд долларов в бюджет Саудовской Аравии

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Государственная нефтяная компания Armaco увеличила выплаты в государственный бюджет до 31 миллиарда долларов, несмотря на падение цен на энергоносители и снижение добычи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Общая сумма выплат в размере около $31 млрд, которая включает специальный компонент, за четвертый квартал выросла даже несмотря на то, что снижение добычи нефти привело к падению чистой прибыли на 25% по сравнению с прошлым годом. Aramco сообщила, что общая сумма выплат инвесторам и правительству Саудовской Аравии в этом году будет выше, чем в 2023 году.

Крупнейший в мире экспортер сырой нефти обеспечивает значительную часть доходов правительства Саудовской Аравии через щедрые дивиденды. Выплаты становятся все более важными, поскольку наследный принц Мухаммед бин Салман реализует дорогие проекты, такие как футуристический проект Neom, покупка известных футболистов и ставок в спортивных лигах, одновременно стремясь диверсифицировать экономику от нефти.

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Более высокие дивиденды также связаны с тем, что правительство Саудовской Аравии возрождает планы дальнейшего размещения акций Aramco в этом году. Во время IPO компании в 2019 году глобальные инвесторы не согласились с оценочными ожиданиями королевства и низкой доходностью по сравнению с аналогичными компаниями отрасли.

Потенциальные инвесторы будут следить за дефицитом государственного бюджета. Правительство Саудовской Аравии прогнозирует дефицит ежегодно до 2026 года, что заставляет его отложить до 2030 года некоторые проекты, которые он начал в рамках своего плана экономической трансформации.

В прошлом месяце оно также приказало Aramco прекратить расширение производственных мощностей, чтобы высвободить средства для других сфер.

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Напомним:

Правительство Саудовской Аравии приказало государственной нефтяной компании Aramco остановить план расширения нефтяных мощностей из-за планов по энергетическому переходу.